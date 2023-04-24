Регионы с самой высокой рождаемостью назвали в Казахстане

За 12 месяцев в Казахстане родились 403,9 тысячи детей (446,4 тысячи человек в 2021 году), из них 51,5% – мальчики, 48,5% – девочки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

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241,4 тысячи детей или 59,8% из общего числа родившихся появились на свет в городской местности, остальные 162,4 тысячи детей (40,2%) – в сельской.

Общий коэффициент рождаемости в 2022 году составил 20,57 на 1000 человек, в 2021 году он был на уровне 23,50 родившихся на 1000 человек.

Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской (28,53 человека на 1000 населения), Туркестанской (27,67) областях и городе Шымкенте (27,13). Самые низкие уровни рождаемости наблюдались в Северо-Казахстанской (10,96 на 1000 населения), Костанайской (12,42) и Восточно-Казахстанской (12,96) областях.

В 2022 году средний возраст матери при рождении в сравнении с предыдущими годами увеличился и составил 31,5 года (в 2021 году – 29,5 года, 2020 году – 29,3 года). В большинстве регионов Казахстана средний возраст матери при рождении превышал республиканский уровень. При этом средний возраст родивших впервые составил 26,8 года.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) – число детей, рожденных в среднем одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет) – в 2022 году по республике составил 3,05 (в 2021 году – 3,32).

Почти четверть родившихся детей были первенцами – 100 тысяч, 94,4 тысячи – вторыми по очередности, восьмым ребенком в семье стала тысяча детей.

За рассматриваемый год число появившихся на свет двойняшек составило 4 063 (в 2021 году – 4 216), тройняшек – 50 (в 2021 году – 43).