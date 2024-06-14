Река все стерпит?

Предупреждением отделалась строительная компания, сотрудники которой не стали особо заморачиваться и весь строительный мусор отправили прямиком в реку. Вот только спрятать концы в воду не удалось. Проступок стал достоя­нием общественности после того, как случайные прохожие возмутились и сняли на видео рабочих, сбрасывающих обрезки гранита, куски бетона, песок, гравий и прочий мусор в реку Кошкарата, являющуюся главной водной артерией города и имеющую статус особо охраняемой природной территории.

Пользователи социальных сетей осудили действия строителей, потребовав наказать их за загрязнение реки.

По информации заместителя начальника департамента экологии города Шымкента Сабыра Балыбека, полиция возбудила административное производство. Виновников нашли, заставили поднять со дна реки весь мусор и наказали, вынеся предупреж­дение.

Что касается департамента экологии, то Сабыр Балыбек сослался на норму Предпринимательского кодекса, запрещающую проведение проверок. Все, что смогли сделать экологи, это взять пробы воды, чтобы определить степень загрязнения.

– Исследование в лаборатории не выявило превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, – прокомментировала результаты руководитель испытательной лаборатории департамента экологии Шымкента Акмарал Нысанбекова. – Это неудивительно, ведь забор проб произведен спустя время, и если загрязнение и было, то поток воды его размыл. Тут рядом родники, и вода всегда чище, чем внизу по течению. У нас же нет такого количества сотрудников, чтобы организовать регулярные посты на реке. Обычно забор воды на пробы мы делаем раз в квартал.

По этой же причине экологам не удалось получить полную картину по еще одному факту загрязнения, как и определить вещество, которое минувшей весной окрасило реку в красный цвет. Тогда тоже на видео местные жители сняли кроваво-красную воду, выложив запись в соцсетях. И предположили, что, возможно, где-то по соседству с рекой в частном секторе производят забой животных, сплавляя отходы по реке.

Акмарал Нысанбекова отвергает подобную версию, соглашаясь с тем, что источник загрязнения – рукотворный.

– Не думаю, что это была кровь, – говорит Акмарал Нысанбекова. – Слишком высокая концентрация красного цвета. Скорее всего, какая-то краска или краситель для строительных смесей. Там неподалеку, прямо на берегу Кошкараты построили жилищный комплекс, новоселы делают ремонт. Возможно, кто-то не нашел ничего лучшего, чем слить в реку строительную смесь. К сожалению, экологическая грамотность людей у нас порой на очень низком уровне.

Эколог говорит, что последние десятилетия на смену пиететному отношению к реке пришло активное загрязнение русла бытовыми стоками и мусором. В этом преуспели как живущие вдоль берега люди, так и горожане, ищущие уединения у воды в самом центре города. Бросить в русло окурок, пустую бутылку, конфетную обертку, мешок с мусором – это запросто. Река стала чем-то вроде мусорной свалки, куда сбрасываются бытовые отходы и канализационные стоки.

А ведь вплоть до 70-х годов прошлого столетия, пока не был построен водопровод, жители прилегающих к реке улиц Энгельса, «Казправды», Кабанбай-батыра без опасений пили эту воду и готовили на ней пищу. Антисептические свойства ее были настолько сильны, что после купания заживали раны и ссадины. Сейчас на Кошкарате для любителей водных процедур остался только один уголок – у истока реки, где мощные родники не позволяют воде загрязниться, сплавляя весь мусор вниз по течению.

На всем протяжении от площади Ордабасы до устья дно реки заилилось, берега застроили жилыми домами и хозяйственными постройками. Как следствие, Кошкарата мелеет на глазах.

Наблюдения за стоком воды в реке велись с 1942 года. Они показывают, что с 1965 года и по сей день происходит спад ее среднего расхода. Это грозит тем, что через десяток-другой лет река может исчезнуть совсем. Чтобы не потерять ее, необходимо очистить родники и русло, организовать охранную зону, провести дренаж правого берега, дабы снизить уровень подпочвенных вод, из-за которых очень быстро наполняются септики и выгребные ямы на подворьях частного сектора.

– Мне неоднократно приходилось общаться с людьми, которые, живя на берегу реки, сливают в воду нечистоты, – рассказывает Акмарал Нысанбекова. – Проводим беседы, объясняем, даже полицию порой подключаем, когда становится понятно, что человек не намерен менять свои привычки. Да, у реки высокий уровень подпочвенных вод, у живущих там людей нет канализации. Я сама неоднократно писала о необходимости первым делом проложить систему канализации к жилому массиву, раскинувшемуся впритык к реке. Иначе мы то и дело будем выявлять замаскированные трубы, по которым отходы жизнедеятельности людей текут в реку, которая и без того взывает о помощи.

Попытки со стороны власти облагородить реку и облегчить ее участь пока не дают должного результата. Первый проект по очистке и благоустройству пришелся на конец 90-х годов прошлого столетия. Он включал очистку и благоустройство от больших родников до площади Ордабасы порядка полутора километров. Основной объем работ пришелся на правый берег, активно застроен­ный частниками. Параллельно начали готовить документы по приданию Кошкарате статуса особо охраняемой зоны, логично рассудив, что у реки должен быть хозяин, который будет следить за ее состоянием и не допустит повторения ситуации, когда Шымкент чуть было не потерял единственную реку, пересекающую город с востока на запад.

На протяжении последних трех лет на механическую очистку русла реки из городской казны выделяется по 38 млн тенге, но колоссальные финансовые вливания не смогли существенно улучшить ее состояние. На благоустройство русла и прилегающей территории в прошлом году направили чуть больше 576 млн тенге. Этого хватило, чтобы укрепить берега, обустроить зоны отдыха на протяжении без малого двух километров, установив скамейки, светильники, игровые и спортивные площадки.

Получилось хорошее место отдыха, где даже в самый зной комфортно и прохладно. Надолго ли?

– Каждый человек должен радеть за экологию города, – считает Акмарал Нысанбекова. – У нас не так много рек, чтобы так беспечно относиться к воде. Дошло до того, что в хвостовой части реки Карасу в районе Бекжан-базара, являющейся одним из ответвлений Кошкараты, регулярно ощущается устойчивый запах канализации. И к этому привела безответственность местных жителей, не думающих, какой будет среда обитания для их детей и внуков. Очень хочется, чтобы инициированная Президентом акция «Таза Қазақстан» помогла не просто очистить и озеленить наши населенные пункты, но и поменяла сознание наших граждан, привыкших бездумно мусорить на каждом шагу.