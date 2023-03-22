Рекорд: в Актау морской пехотинец поднял барана весом 50 килограммов 230 раз
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Морской пехотинец Владислав Азинштейн сумел поднять барана, которая весит 50 килограммов, 230 раз и установил рекорд части, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Inaktau.kz.
Праздничное мероприятие было организовано на строевой площадке воинской части. Военнослужащие приняли участие в казахских национальных играх – поднятии гири, перетягивании каната, борьбе.
Выделился морской пехотинец Владислав Азинштейн, поднявший 230 раз 50-килограммового барана.
"Сегодняшнее праздничное мероприятие прошло на высоком уровне. Все военнослужащие приняли активное участие. В ближайшие выходные будут проводиться такие соревнования, как футбол и волейбол", - отметил командир воинской части подполковник Жаннур Саткынов.