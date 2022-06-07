Repas и гномон на «Медеу»

«Медеу» отмечает первый полтинник симбиозом классики, истории и современного уличного искусства. И теперь работает летом.

50-летний юбилей высокогорного катка «Медеу» – событие многогранное. Довольно неожиданным образом событие спортивное приобрело яркий культурный акцент.

Началось все с идеи организовать на стадионе летний лед. Что характерно, триггером стали пандемия и ее последствия.

– После карантина мы зафиксировали небывалый рост туристской активности в Медеуском ущелье, – говорит руководитель Дирекции спортивных сооружений города Алматы Наиль Нуров. – Довольно странно, когда гости приезжают летом и видят закрытый стадион. Мы решили сделать для них то, что умеем лучше всего – лед. Сейчас это небольшой летний каток, символическая частичка легендарного льда, которая дает возможность каждому нашему гостю в любое время года сказать: я был на «Медеу» и катался на коньках.

К катку добавилась потребность восстановить Музей стадиона, а пространство арены превратить в полигон для реализации амбициозного творчес­кого проекта. И это на самом деле неожиданно. В силу ряда обстоятельств стадион в летний период замирает. Нет массовых катаний, не столь активны спорт­смены, остался в прошлом главный летний проект – фестиваль «Азия дауысы». И, откровенно говоря, время сейчас по многим параметрам не самое подходящее для творческих изысканий. Но это только на первый взгляд.

Неожиданностью проект стал еще и потому, что его реализация не анонсировалась. Даже онлайн-камера на стадионе сегодня отключена. И только когда общая картина стала очевидно просматриваться с канатной дороги и плотины, появились первые тизеры.

Первыми разглядели масштабное полотно авторы популярного Instagram-паблика «Алматизмы». В ленте появились не только первые фото проекта, сделанные с серпантина, но и предположения по поводу значения увиденного. И, самое главное, безошибочно были угаданы авторы проекта: команда стрит-арт художников Repas.

«Репасы» – история сама по себе уникальная. Еще недавно это были просто ребята, увлекающиеся граффити, а сегодня это магазин художественных товаров, тату-студия и даже линия одежды. Но куда важнее сами работы команды, которые регулярно украшают улицы не только Алматы, но и городов по всему миру. Уличное искусство в их исполнении получается тонким и думающим. Не зря один из смыслов, заложенных в названии проекта, – пища для ума.

Муралы с Цоем, Джокондой, женщиной с жемчужной сережкой стали событием. А работа с Джокером, несмотря на согласования с акиматом, оказалась в центре скандала. Работу на полном серьезе собирались закрасить. Уличное искусство зачастую провокационно и далеко не всегда легально. Чиновники не любят будоражащее умы и сердца. И здесь снова довольно удивительно, что один из знаковых объектов становится ареной именно для современных художников, а не представителей классической школы, например…

Арт-пространство на «Медеу» – не единственный объект, который можно и нужно увидеть этим летом. Отдельная фотозона посвящена истории стадиона. Художественное осмысление роли исторических личностей в истории стадиона позволило собрать на одном полотне людей, которые могли никогда не встретить друг друга, но без них «Медеу», вероятно, никогда бы не был таким, каким мы его знаем сегодня. Это Пусурманов, Кудрявцев, Кунаев, Канлыбаев.

Расшифровать значение арт-проекта не так просто. За комментарием мы обратились к куратору проекта Кристине Бекмурзаевой.

– Насколько своевременно появление такого масштабного проекта? Вероятно, вся творческая часть работы пришлась на январь и февраль 2022 года – довольно мрачный период в современной истории…

– Сейчас нас всех не покидает ощущение, что мы живем в глобально важном моменте. Полное противоречий, сложное для понимания время заставляет нас рефлексировать, каждого по-своему. В беседах, будничном лексиконе уже закрепились слова – время, история, исторический момент, поворот. Хочется понять, что будет, попробовать предугадать, но это невозможно. Последние несколько лет – яркое тому доказательство.

Полгода назад команда проекта совместно с Дирекцией спортивных сооружений города Алматы начали обсуждать концепцию летнего «Медеу». В этом году стадион в его современном виде отмечает 50-летие. Важная дата не только потому, что это культовый алматинский архитектурный объект, символ целой исторической эпохи. Это и очень личное, персональное пространство для многих людей, история семьи которых связана с этим местом. За время разработки проекта он претерпел значительные изменения, в том числе из-за январских событий.

Но, на наш взгляд, именно поэтому все лишнее естественным образом отпало, и осталась суть – возможность почувствовать лед летом и арт-пространство, в символичной манере раскрывающее художественное переосмысление самого «Медеу» как отсчетной точки и потока событий, разворачивающихся вокруг него. Появилась визуальная концепция проекта, которая разрабатывалась в коллаборации алматинского креативного бюро с командой стрит-арт-художников Repas. Их творческое видение помогло сформировать конечную форму арт-объекта.

– Можно сегодня говорить, что в Алматы появилось еще одно общественное пространство, обязательное к посещению? В чем уникальность проекта?

– Все больше граффити в мире появляется не на стенах, а непосредственно там, где зритель напрямую может взаимодействовать с арт-объектом, на земле. Пока этот тренд только набирает популярность, для Центральной Азии это первый опыт. В частности, в Казахстане это первый пример суперграфики такого масштаба – 4 000 квадратных метров на высоте 1 691 метр над уровнем моря.

Понятие «суперграфика» в 70-х годах XX века ввел американский архитектор Чарльз Мур. Суперграфика по-новому организует пространство, придает ему и новое смысловое содержание, вносит активное, динамическое начало в статичное, привычное для человека пространство, зрительно преобразует его. Суперграфика – это провокационная игра с пространством. Так как наше художест­венное решение должно было быть связано с архитектурным ансамблем катка, эскиз был разработан в абстракт­ной манере, навеянной творчеством таких художников, как Малевич, Таут, Чернихов и другие.

– В чем художественный смысл проекта? Каждый, вероятно, увидит свое прочтение, но какие идеи закладывали авторы?

– Центром композиции стал гномон – солнечные часы, символизирующие точку отсчета, важную историческую засечку в виде катка на ткани времени. От центра расходятся линии и цветовые пятна, постепенно разделяющиеся на более темные и светлые оттенки, образуя в итоге плавную границу между днем и ночью. Сама композиция сходится в своеобразную спираль, «спираль времени», центром которой помимо гномона является солнце. Весь арт-объект – это, по сути, высказывание о чувстве времени, течении истории, а люди, которые будут гулять по самому арт-пространству, станут частью этой композиции. Это жизнеутверждающая работа о нашем пути к свету. Как никогда актуальная и близкая сегодня всем тема.

От лица команды Repas своими ощущениями делится Дмитрий DMN:

– Перед тем как начать этот проект, я долго искал подходящую локацию и возможности поработать с горизонтальной поверхностью. Это опыт достаточно новый, и каких-то общеизвестных методов и последовательностей нет. Основную сложность мы видели в разметке, переносе эскиза. Но в итоге оказалось, что это не проблема по сравнению со стихией. Самой большой проб­лемой были постоянный дождь и лужи, которые приходилось вычерпывать едва ли не больше времени, чем мы потратили на роспись.

В плане локации это место, разумеется, обладает своей неповторимой атмосферой. При разработке эскиза это было основополагающим. Ну, а что касается значимости проекта, мы как-то сошлись на том, что не место красит человека, а мы его. И немного отпустили для себя эту важность на время работы. И уже прикоснувшись к стадиону, осознали, что «Медеу» оказывается на удивление уютным и каким-то дружелюбным. Для меня лично и для команды это, конечно, классная история, для реализации которой был пройден длинный путь. Ну и мы с ней не прощаемся...