Репетиция зимы: две волны похолодания ожидаются на севере Казахстана

Август передаст сентябрю эстафету пасмурной и дождливой погоды. При этом в начале месяца с интенсивным затоком арктических воздушных масс вполне вероятно, что на севере, востоке и в центре страны пройдет первая репетиция зимы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-cлужбу РГП "Казгидромет".
Пик похолодания следует ожидать:
на севере страны 1-2 , в центре 2-3, на востоке 3-4 сентября ночью до 1... 6 градусов тепла, местами 3 мороза, днем 8... 16 тепла.
Лишь в западных и южных регионах сохранится преимущественно теплая погода без осадков с температурой воздуха днем 23... 30 градусов тепла.
Согласно долгосрочному прогнозу очередные две волны похолодания с ночными заморозками и осадками смешанной фазы (дождь с переходом в мокрый снег) в северной половине страны придутся в середине и преимущественно в третьей декаде месяца. В остальные дни ожидается кратковременное повышение температуры воздуха:
в северной половине днем до 15... 25 градусов тепла;
в южной половине днем до 23... 30 градусов тепла.
В результате средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, ниже нормы 1°С в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях, около нормы – на остальной территории.
Месячное количество осадков ожидается меньше нормы в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях, около нормы – на остальной территории.
