Решать острые социальные проблемы на посту Президента планирует Токаев

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О намерении реализовывать стратегии, принятые Елбасы, и заниматься решением острых социальных проблем заявил в инаугурационной речи Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Планирую заняться решением острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее нуждающимся. Правительству поручено подготовить меры для достижения ощутимых результатов в этой сфере. Нам нужно серьезно обновить социальную политику", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Также он намерен работать над реализацией Третьей модернизации Казахстана, "5 институциональных реформ" и других важнейших стратегических документов, принятых Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым.
"Чтобы страна смогла выйти на новый уровень устойчивого развития, нужны новые подходы и новые решения, они в скором времени будут обнародованы. Также я буду поддерживать казахстанских предпринимателей, привлекать и защищать инвестиции, стимулировать деловую активность, формировать средний класс", - добавил Глава государства.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что его цель – обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина. При этом на мировой арене он обещал всегда и везде отстаивать национальные интересы Казахстана.