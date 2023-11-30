Решать свои проблемы на кушетке у психиатра призвал мажилисмен депутата Госдумы

Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Депутат Мажилиса Марат Башимов возмущен высказываниями о Казахстане депутата Госдумы РФ Евгения Федорова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса

Праведный гнев парламентария вызвали слова Федорова о том, что земли Казахстана после распада Советского Союза достались стране в виде «подарка от СССР». Соответствующий депутатский запрос Башимов озвучил на пленарном заседании Мажилиса.

«Коллеги, в очередной раз мы видим недружественные высказывания в адрес Казахстана со стороны некоторых депутатов государственной думы. Депутат Федоров, уже известный своими лживыми, провокационными высказываниями в адрес нашего суверенитета и территориальной целостности, снова решил неаргументированно похайповать.

Во-первых, он прокомментировал приговор участникам так называемого «Народного совета трудящихся города Петропавловска», которых вполне заслуженно осудили за сепаратизм. Во-вторых, назвал Казахстан «территорией не вполне законного характера». Аргументирует он это тем, что наша страна обрела независимость без соблюдения всех необходимых процедур. Трудно комментировать провокации депутата Госдумы с интеллектом 13-летнего мальчика, но я очень постараюсь», – пообещал мажилисмен.

По мнению Башимова, «словоблудие Федорова противоречит истории, и он нагло манипулирует фактами, умышленно умалчивает о том, каким образом проходил процесс распада СССР».

«При этом Федоров выступает против официальной политики своего же президента. В ходе последнего визита в Казахстан Владимир Путин отметил, что казахстанско-российское партнерство «базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела». И как юрист считаю, неуместными подобные комментарии со стороны представителей российской законодательной власти. Они вредят прежде всего позиции России – нашего ключевого и стратегического партнера. Все психологические травмы Федорова и ему подобных необходимо решать не в СМИ и парламенте, а на кушетке у психиатра», – возмутился мажилисмен.

Он напомнил, что со дня провозглашения Декларации о суверенитете Казахстан построил сильное и независимое государство, которое следует Уставу ООН и является членом ключевых международных организаций.

«Наше государство полностью делимитировало свои границы со всеми соседями.  У нас нет комплексов перед нашим советским прошлым, мы обрели независимость и получили международное признание.

Я призываю своих российских коллег думать, прежде чем выступать на очень тонкие политические темы», – призвал депутат.

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