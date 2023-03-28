Решаются неотложные задачи

Первыми встретились с министром жители Кербулакского района, поднявшие наболевшую тему состояния автодороги республиканского значения Сарыозек – Коктал. Дело в том, что, как рассказали активисты, самосвалы, поставляющие в сторону Китая продукцию местного цементного завода, постоянно разбивают отрезок трассы на перевале Алтын-Эмель.

Глава МИИР заверил, что данный вопрос находится на контро­ле Премьер-министра и в соответствии с принятым решением выделяемая сумма на капитальный ремонт дороги увеличена в два с половиной раза, до 8,2 млрд тенге. Реконструкцию планируется завершить до конца текущего года.

В Талдыкоргане министр ознакомился с ходом строительства жилья и инженерных сетей в новом 9-м микрорайоне, где возводится 41 жилой дом на 1 510 квартир, а также посетил стройплощадку поликлиники на 500 мест.

Продуктивной стала встреча с общественностью Талдыкоргана. Марат Карабаев подробно рассказал о мерах по обеспечению жильем социально уязвимых слоев населения и ожидаемых новшествах в сфере строительства. Так, в текущем году по респуб­лике предусмотрено выделение 170 млрд тенге на выкуп 21 тыс. квартир для нужд инвалидов и малоимущих граждан, отметил глава МИИР. Часть средств направлена и в область Жетысу.

– В нынешнем году области дополнительно к двум миллиардам будет выделено еще 2,7 миллиарда тенге, – рассказал Марат Карабаев.

Прозвучали на встрече и инициативы от представителей гражданского общества. Так, руководитель общественного совета Талдыкоргана Рустам Хакимов заявил о необходимос­ти соз­дания аналогов бывшего советского «Зеленстроя». Озеленение в областном центре, считает активист, проводится бессистемно. Фирмы, которые в результате конкурсов ежегодно сменяют друг друга, не обеспечивают должного ухода за насаж­дениями.

Как заверил министр, варианты комплексного решения этой проблемы будут рассмотрены совместно с другими профильными ведомствами.

Строитель с многолетним стажем Анатолий Рябинин поблагодарил столичных гостей за возможность открытого разговора и, в свою очередь, поднял проблему ценообразования при строительстве, которая также требует системного и всестороннего рассмотрения.

– Ни одно из обращений не останется без ответа, – заверил, подводя итоги встречи, Марат Карабаев. – Те вопросы, которые не относятся напрямую к Министерству индустрии и инфраструктурного развития, внесены в протокол и будут переданы профильным ведомствам.