Решение принял народ

За поправки в Конституцию РК проголосовало абсолютное большинство казахстанцев, участвовавших в референдуме. Изменения и дополнения в Основной закон считаются принятыми.

Окончательные итоги всенародного голосования по поправкам в Конституцию официально представлены Центральной комиссией референдума (ЦКР).

На заседании при оглашении итогов присутствовали все члены ЦКР и представители Генеральной прокуратуры, также в режиме видеоконференции – председатели территориальных комиссий, представители миссии по оценке референдума Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и миссии международных наблюдателей СНГ.

Как сообщил председатель ЦКР Нурлан Абдиров, в соответствии с полномочиями, определенными статьями 21 и 31 Конституционного закона «О республиканском референдуме», центральная комиссия подводит итоги референдума в целом по республике, обеспечивает передачу сообщения об этом в средства массовой информации. Территориальными комиссиями областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента составлены протоколы по результатам подсчета голосов, оригиналы документов доставлены в ЦКР.

– За конституционные поправки проголосовали 77,18% граждан, принявших участие в голосовании, или 6 163 516 человек. Это составило абсолютное большинство в каждом из 17 регионов. Число граждан, проголосовавших против конституционных поправок, составило 18,66% принявших участие в голосовании, или 1 490 470 человек. Таким образом, на основании статей 31, 34 Конституционного закона «О республиканском референдуме», предложенные изменения в Основной закон страны считаются принятыми. Решение, принятое референдумом, имеет обязательную силу и не требует дополнительного подтверждения актами. Принятые на референдуме изменения и дополнения в Конституцию вступают в силу со дня опубликования официального сообщения об итогах референдума, – сказал Нурлан Абдиров.

Он также сообщил, что в 125 859 бюллетеней были отмечены оба варианта, они признаны действительными, но не учитывались при подсчете голосов. Еще 205 924 бюллетеня были неустановленного образца либо в них невозможно было понять волеизъявление голосовавшего, такие бюллетени признаны недействительными.

Общее число граждан Респуб­лики Казахстан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 11 734 642 человека. Во всенародном голосовании 5 июня 2022 года приняло участие 7 985 769 человек, или 68,05% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, в соответствии со статьей 31 Конституционного закона «О республиканском референдуме» референдум считается состоявшимся.

При этом, по словам Нурлана Абдирова, ЦКР приняла во внимание обращение территориальной комиссии города Алматы, и по итогам его рассмотрения результаты голосования на участке № 2 в городе признаны недействительными из-за подтвержденного факта нарушения законодательства.

Подробнее о ситуации на алматинском участке рассказал заместитель председателя ЦКР Константин Петров.

– Присутствующим на участке № 2 представителем общественного объединения было снято видео (предполагаемого вброса бюллетеней. – Прим. КП), по факту нарушения составлено обращение в территориальную комиссию референдума (ТКР) города Алматы, – сообщил зам­пред ЦКР. – Было проведено расследование, ТКР выяснила, что осуществлена попытка голосования членами участковой комиссии референдума за других лиц. Данные факты признаны двумя членами участковой комиссии, о чем есть объяснительные. Они сказали, что голосовали за родственников, которые включены в список избирателей этого участка.

По его словам, стационарная урна на участке № 2 была опечатана, голосование продолжилось с использованием переносной урны. В ЦКР были представлены результаты подсчета голосов и позиция ТКР города Алматы. На заседании Центральной комиссии референдума принято решение признать результаты голосования на участке № 2 в Алматы недействительными и исключить их из общих данных по городу и по стране.

По итогам заседания ЦКР РК принято постановление «Об итогах голосования на рес­публиканском референдуме 5 июня 2022 года».