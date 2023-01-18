Республиканская ономастическая комиссия одобрила название нового района Астаны

Общество
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Единогласно было принято положительное заключение по присвоению вновь созданному в столице району название Нура.

Фото: Kazpravda.kz

Республиканская ономастическая комиссия одобрила название нового района столицы - Нура, а также предложения по переименованию ряда улиц и площадей города. Об этом стало известно на заседании комиссии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

На заседании республиканской ономастической комиссии был рассмотрен вопрос по присвоению названия новому району и улицам Астаны.

Так, в соответствии с предложением акимата Астаны, единогласно было принято положительное заключение по присвоению вновь созданному в столице району название Нура, также по переименованию ряда улиц и площадей города. То есть, ономастическая комиссия одобрила появление площади ООН, проспекта аль-Фараби, улиц Гейдара Алиева, Аскара Забикулина, Аскена Набиева, Сырбая Мауленова, Маншук Маметовой, Шапык Шукиной, Санжара Асфендиярова, Бердибека Сокпакбаева, Бейбарыса Султана, Магжана Жумабаева, Карамерген.

Имя героически погибшего пожарного Аскара Забикулина решили присвоить улице Е-583 в Есильском районе Астаны.

«Популяризация имен исторических личностей страны – процесс обязательный. Нам еще предстоит проделать много работы в области ономастики. Мы уверены, что все будет реализовано в установленные сроки», - сказал вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов.

В ближайшее время заключение комиссии будет подготовлено и направлено в уполномоченные государственные органы для проведения работ в соответствии с законодательством.

 

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