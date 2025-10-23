В рамках Года рабочих профессий, объявленного Главой государства, в городе Конаев Алматинской области прошел республиканский молодежный слет «ENBEK FEST», передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

Участие приняли молодые представители рабочих профессий из 8 регионов страны, руководители предприятий региона. В рамках слета состоялась панельная сессия «JasTalks», на которой приглашенные спикеры поделились своим жизненным и профессиональным опытом.

Также для участников были организованы познавательные экскурсии по промышленным и производственным объектам. Кроме того, в программе слета были тренинги по развитию командных и лидерских навыков, интеллектуальные игры и культурно-познавательные мероприятия.

Торжественная церемония закрытия слета состоялась в живописном ущелье Чарын.