Жалоба на подозрительный запах помогла обнаружить наркоплантацию в Алматы

Фото: МВД

В Алматы сотрудники полиции ликвидировали подпольную наркоплантацию, оборудованную в подвале жилого дома, передает Kazpravda.kz.

Поводом для проверки стало сообщение на пульт «102» о характерном запахе, напоминающем запах наркотических веществ. Прибывшие на место полицейские обнаружили помещение, специально оборудованное для выращивания наркосодержащих растений.

В ходе оперативных мероприятий были установлены лица, причастные к использованию подвала. Во время обыска сотрудники полиции изъяли десятки кустов растений, предположительно конопли, а также высушенное вещество растительного происхождения.

«Незаконное культивирование наркосодержащих растений - это один из этапов преступной цепочки, направленной на дальнейшее распространение наркотиков. Благодаря своевременному реагированию и оперативной работе полиции данный факт был выявлен и пресечен. Работа в этом направлении будет продолжена», - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Батуржан Абдумасаров.

Кроме растений, полицейские обнаружили оборудование, которое использовалось для выращивания и подготовки наркотических веществ к дальнейшему распространению. Изъяты осветительные приборы, электронные весы, вакуумный упаковщик и устройства для контроля температуры.

Подозреваемые доставлены в полицию. По факту незаконного культивирования наркосодержащих растений проводится досудебное расследование.