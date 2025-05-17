В Кызылорде стартовал республиканский турнир по мини-футболу на Кубок Министра внутренних дел РК, сообщает Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Сегодня в Кызылорде начался турнир по мини-футболу среди сотрудников правоохранительных, специальных органов и силовых структур Республики Казахстан, посвященный Кубку Министра внутренних дел.



Мероприятие проводится в рамках календарного плана спортивных событий на 2025 год и приурочено к 100-летию физкультурно-спортивного общества "Динамо".

- Уважаемые участники и коллеги! Поздравляю вас с началом турнира, который демонстрирует не только профессионализм сотрудников, обеспечивающих безопасность страны, но и их единство и силу в спорте. Спорт воспитывает целеустремленность, решительность и командный дух — качества, важные в работе силовых структур. Такие соревнования укрепляют сплоченность, пропагандируют здоровый образ жизни и способствуют успешному выполнению служебных обязанностей. Желаю всем участникам силы духа и заслуженных побед, а зрителям — ярких впечатлений! — с приветственным словом на открытии выступил начальник департамента полиции Кызылординской области, полковник полиции Серик Ергешов.



Также с приветствиями выступили почетные гости турнира — начальник управления ЦС ФСО "Динамо" Владимир Марьин, начальник управления спорта ЦС ФСО "Динамо" Гульайм Хайрулла и олимпийский чемпион, руководитель управления физической культуры, спорта и туризма Кызылординской области Бактияр Артаев. Гости выразили лучшие пожелания участникам.