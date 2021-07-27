Ретрансляция несогласия

Летнее затишье на новостном поле дало всходы решительного несогласия публики по любому поводу. Но начнем с позитива...

Наши на очередных Олимпийских играх – самые красивые и стильные. А Ольга Рыпакова – так просто неотразима.



Казахстанская спортсменка восхитила японских болельщиков, которые сразу одарили ее титулом Принцессы Олимпиады. Это все неофициально, конечно. Но ведь приятно, правда?



Хотя Рыпакова на этом не зацик­ливается, у нее сейчас заботы иные. К слову, существует некая закономерность, по которой знаменосцы команд выступают, как правило, неудачно. Одна из причин – ненужное внимание, лишний стресс... Уверены – это не наш случай.



«Все мои мысли и настрой – только выступление на Олимпиаде. Хочется достойно представить страну, показать высокий результат на самих Играх, а не только на их открытии в качестве знаменосца», – заметила спортсменка. И добавила, что, конечно же, казахстанские атлеты ждут поддержки от родных болельщиков.



Поддержки этой могло и не случиться. Как известно, болельщиков на трибуны нынче из-за пандемии не допустили. Да и с телевизионной трансляцией до последнего момента было не все ясно. К примеру, с Казахстана за право транслировать Игры потребовали больше, чем от соседних государств.

В итоге затянулось все до последнего момента, и трансляцию пришлось организовывать в условиях стресса. Естественно, не обошлось без накладок. Но зрителю мало интересно творящееся за «кулисами» – он желает шоу.



В итоге общественные мнения разделились... Если Генри Форд говорил, что «секрет неудачи – это желание угодить сразу всем», то в нашем случае, кажется, недовольно абсолютное большинство.



Сначала тем, что Игры показаны не будут. Дескать, позор и провал. И как такое вообще возможно – не показать выступление наших. Когда с трансляцией договорились, опять ­появились недовольные: зачем платить такие большие деньги за Олимпиаду, которая по качеству явно уступает предыдущим? И зрителей нет, и многие сильнейшие спортсмены не выступят из-за COVID-19. И вообще, лучше сейчас тратить не на телевизионные эфиры, а на образование со здравоохранением и сельским хозяйством. И вообще, кому очень нужно, посмотрят Игры в Интернете.



Дальше – хуже. Хорошо, что показывают, но показывают не то! И бронзовую схватку Елдоса ­Сметова не показали, и вообще лучше наш «Кайрат», чем какой-нибудь условный софтбол с непонятными странами.



Один сплошной сумбур и недовольство, недовольство, недовольство...

И так во всем, даже в мелочах. Также не оценили жители столицы съемки видеоролика Nur-Sultan Drift Challenge с участием украинского гонщика. Ранним утром и поздним вечером по городу носился с диким ревом гоночный автомобиль, вызывая недоумение горожан: а что, так уже можно?! Но оказалось, что это реклама, и это круто…



Правда, учитывая настроения горожан, вместо внятных объяснений, зачем шумят, почему дороги перекрывают, власти объяснились как-то сумбурно, в стиле: «не кипятитесь, все согласовано». А если почитать пресс-релиз, то возмущения еще больше: «Целью проекта является продвижение бренда столицы за счет инструментов Product Placement в качестве площадки для съемки международных фильмов, рекламных роликов, клипов и других активностей».



Что?! Казалось, пандемия расставила все на свои места: нужно заботиться о здоровье, больше думать о производстве, чем об имидже и пиаре. А тут снова рекламируют столицу как площадку, готовую принять международные проекты и стать местом съемок высокобюджетных кинопроектов и экшн-видео.



А по сути, нужно скорее выйти из «красной» зоны, стать безопасным городом с хорошей экологией, устойчивой экономикой. Ну или хотя бы дороги не перекрывать лишний раз и не шуметь под окнами…

