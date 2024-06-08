Рейды по поиску «уклонистов»: Минобороны сделало пояснения

Иллюстративное фото: Минобороны РК

Министерство обороны Казахстана сделало пояснение в связи с проведением рейдов по поиску граждан призывного возраста.

В СМИ и социальных сетях распространяются видеоматериалы по задержанию и принудительной доставке молодых людей в местные органы военного управления.

В этой связи министерство обороны разъяснило действующий порядок призыва на воинскую службу, который осуществляется два раза в год (весенний и осенний призывы).

«В ходе призывных кампаний в отдельных случаях наблюдаются факты несвоевременного прибытия надлежащим образом оповещенных граждан в местные органы военного управления. Одновременно учет граждан призывного возраста затруднен тем, что многие из них не проживают по месту прописки, а при переезде не регистрируются по новому адресу проживания. В соответствии с действующим законодательством, при невозможности вручить повестку призывнику лично обеспечение его явки возлагается на органы внутренних дел», - сообщили в оборонном ведомстве.

При проведении рейдов, отметили в министерстве, иногда граждане не подчиняются законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, оказывают сопротивление.

«В таких случаях сотрудники полиции уполномочены осуществить их принудительное задержание и доставку. Призывная комиссия определяет статус доставленного лица. При отсутствии оснований для призыва на срочную воинскую службу его отпускают домой, а при их наличии – направляет для прохождения медицинской комиссии и проведения других мероприятий в рамках призыва», - отметили в ведомстве.

В Казахстане за уклонение от призыва на срочную воинскую службу законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.