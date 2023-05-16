Режим ЧС объявили в Уральске из-за масштабной коммунальной аварии

Происшествия, Общество
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За минувшую зиму число коммунальных аварий в городе перевалило за 50.

Фото: Kazpravda.kz

В Уральске в новом микрорайоне пришли в негодность тепловые сети. В связи с масштабной коммунальной аварией в городе объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Отмечается, что больше 3,5 тыс. абонентов остались без горячей воды как минимум до конца лета. Неудобства коснулись жителей нового микрорайона, которые крайне возмущены. Несмотря на то, что дома их построены не больше 10 лет назад, аварии там происходят регулярно.

"Люди, естественно, недовольны. Не понимают, как руководство допустило такое состояние, прокладывая новые трубы, и почему не досмотрело "Жайык тепло", когда подрядчики укладывали эти трубы? Почему не провели анализ этих труб? Они хотя бы 30-50 лет должны лежать, а уже пришли в негодность через буквально 7-10 лет!" - говорит жительница микрорайона Айганым Утеляева.

Поселок Зачаганск начали активно застраивать около 10 лет назад: он входит в черту города. То, что с коммунальными сетями там большая проблема, стало ясно два года назад, когда одна за другой начали происходить аварии. За минувшую зиму их число перевалило за 50. Следующий отопительный сезон и вовсе под угрозой срыва. Поэтому акимат ввел режим ЧС местного масштаба, чтобы оперативно выделить средства на замену 2,5 погонных километров труб.

По предварительной оценке, потребуется полмиллиарда тенге. Сейчас идет поиск подрядчика, который возьмется за ремонт. Закончить работы планируют к 15 сентября.

В акимате признали, что причина в недостатках проектирования.

"Эти сети были сделаны из стали. Они лежат в лотках. Когда проектировали, не предусмотрели именно водоотводы правильные. Соответственно, в лотках вода собиралась и, так как трубы лежали в воде, они ржавели, портились и ломались", - прокомментировал заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев.

 

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