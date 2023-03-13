Режим ЧС объявлен в Уральске

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В Уральске один из микрорайонов затопило талой водой, в городе объявлен режим ЧС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

По информации МЧС, из-за резкого повышения температуры воздуха до +12 градусов и интенсивного таяния снега по действующим каналам вдоль Саратовской трассы поселка Зачаганск произошел спуск большого количества воды.

Объем талых вод превысил проектную пропускную способность канала и залил микрорайон Сарытау. Сотрудники ЧС предотвратили затопление жилого массива.

В настоящее время по городу угроза минимизирована. Мониторинг паводкоопасных населеннных пунктов и относительно рек, озер продолжается в Байтерекском, Таскалинском, Теректинском, Каратобинском, Чингирлауском, Сырымском, Бурлинском районах.

Противопаводковые мероприятия продолжаются, добавили в МЧС.