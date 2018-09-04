Результаты

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Инга Селезнева





По всем четырем случаям материнской смертности есть заключение республиканской комиссии. Официальное заключение. Три случая признаны непредотвратимыми, один случай - условно предотвратимым. Это говорит о том, что были дефекты в оказании медицинской помощи, однако они непосредственно не повлияли на смерть роженицы. Приняты меры, а именно был освобожден от занимаемой должности главный врач перинатального центра № 1, были приняты меры дисциплинарного взыскании. в виде строгих выговоров к лицам, которые принимали участие в оказании медпомощи этим роженицам. Это было в августе месяце. Во-первых, она написала заявление по собственному желанию, сама не выдерживала. Также произошло слияние перинатального центра и городской больницы № 2. Кстати, эта работа будет вестись в дальнейшем, будем еще 4 медорганизации объединять. Далее начато обучение, 100 миллионов тенге выделено из бюджета только на обучение акушер-гинекологов, анастезиологов, реаниматологов.



Принимаются меры со стороны нашего акимата, чтобы привлечь опытных специалистов в акушерство-гинекологию, решается вопрос о выделении квартир. ...По второй, третьей и четвертой женщине сейчас дети выписаны домой. Ребенок первой женщины был тяжелый. Сейчас у него состояние удовлетворительное, сейчас находится в городской детской больнице № 1, предполагаем, что через неделю его выпишут", - заключила Рустемова.

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