Роберта Метсола переизбрана председателем Европарламента

720 депутатов Европарламента нового созыва переизбрали мальтийскую христианскую демократку Роберту Метсолу с Мальты своим председателем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Роберта Метсола переизбрана председателем Европейского парламента на следующие 2,5 года, что ознаменовало начало 10-го созыва законодательного органа в Страсбурге.

В ходе голосования, состоявшегося сегодня утром, 45-летняя христианская демократка с Мальты получила 562 голоса «за» из 623 бюллетеней, поданных новоизбранными законодателями, что является убедительной победой, превышающей необходимое большинство.

«При вашей поддержке я буду продолжать неустанно работать, чтобы объединять людей. Это должна быть палата, которая не боится вести за собой и меняться», - сказала Метсола в своем обращении перед голосованием, пообещав создать атмосферу «дебатов» и «уважения».

«Это должен быть сильный парламент в сильном Союзе, - продолжила она. - Мы не можем мириться с тем, что наша роль как парламентариев размывается».