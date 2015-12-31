Россия утвердила правила ввоза/вывоза товаров для Казахстана

Фото с сайта customsforum.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон "О ратификации Протокола о вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт Кремля
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"Протоколом устанавливается обязательство Республики Казахстан принять меры по недопущению вывоза в другие государства – члены ЕАЭС товаров, оформленных по пониженным ставкам ввозных таможенных пошлин, и определяется общая схема обращения товаров, в отношении которых Республикой Казахстан, согласно обязательствам в ВТО, могут применяться пониженные ставки ввозных таможенных пошлин, а также механизм администрирования и контроля за оборотом таких товаров", – говорится в пояснении к закону.
Как отмечается, протокол соответствует положениям Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, а также положениям иных международных договоров РФ, и отвечает интересам России.
Протокол подготовлен в связи со вступлением Казахстана во Всемирную торговую организацию в целях минимизации рисков для экономик государств – членов ЕАЭС и функционирования единого рынка товаров.