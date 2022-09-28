Россияне будут занимать невостребованные среди казахстанцев рабочие места – глава МНЭ

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в интервью журналистам в Мажилисе Парламента РК заверил, что прибывшие россияне будут трудоустраиваться на не востребованные казахстанцами специальности, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«В первую очередь задача Правительства – заботиться о гражданах Казахстана, защищать национальные интересы, и, конечно, при трудоустройстве приоритет все-таки за гражданами Казахстана. А приезжающие иностранные граждане будут занимать те места, которые у нас не востребованы казахстанцами, – в сезонном, строительном секторе и так далее», – сказал Куантыров.

Между тем журналисты напомнили министру, что уже сейчас специалистам из России предлагают вакансии врачей, учителей, специалистов IT-индустрии, финансистов.

«Конечно, есть частный сектор, который может выбирать. Что касается айтишников, то у ряда айтишников уровень достаточно высокий. Мы видели наплыв айтишников из Беларуси, Украины, России, начиная с марта текущего года. Поэтому этот тренд, в принципе, продолжается. И более того, это будет положительно влиять на конкуренцию в IT-сфере. Что касается врачей, как раз понял, там была нехватка врачей. Врачи квалифицированные, я думаю, что лишними не будут. Это наоборот хорошо для нашего здравоохранения», – считает глава МНЭ.