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​​​​​​​Рост мастерства налицо
Наталия Портнягина

В Уральске завершился республиканский турнир по теннису Uralsk Gold 14&under.

Теннис сегодня входит в пятерку самых популярных видов спорта в мире. Но если часы футбола и волейбола включены в школьную программу по физкультуре, то для занятий теннисом корты школам пока не по бюджету. Между тем теннисные центры есть уже во всех регионах страны, хотя для многих областей республики этот вид спорта пока один из самых «молодых».

В Уральске теннисный комп­лекс, соответствующий всем международным стандартам, сдан в 2015 году. Зимой занятия и соревнования проводятся на четырех кортах, а в теплое время года – на восьми. Уже сейчас, по словам заместителя директора теннисного центра по учебной части Нуримжана Габбасова, открытые корты готовятся к тренировкам, их моют, ставят сетки.

В данный момент в областной спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва на отделении тенниса на бюджетной основе занимаются 160 учащихся в 14 группах. Возраст учащихся – от 5 до 15 лет. В сентябре прошлого года открыты две платные группы BABY TENNIS, где тренируются дошколята в возрасте 4–5 лет. С ними работают два инструктора, кстати, воспитанники центра. Они прошли республиканские курсы повышения квалификации в Актобе и имеют сертификаты по BABY TENNIS. Взрослые любители большой ракетки также могут заниматься в центре на платной основе.

С каждым годом занятий в секции число тренировочных часов увеличивается. Например, если в первый год юные спортсмены занимаются четыре раза в неделю по два часа, то на второй год – уже пять раз. Но, по словам тренеров, чтобы добиться результатов, достойных международного уровня, как и в любом другом спорте, нужно тренироваться два раза в день.

– В школе работают четыре тренера-преподавателя и тренер по общефизической подготовке, а также спортивный психолог. Ежегодно эти специалисты проходят курсы повышения квалификации. Качество их работы и процесс тренировок контролирует куратор от республиканской Федерации тенниса. В текущем году планируется увеличение тренерско-преподавательского состава на четыре единицы. Один тренер привлекается из Беларуси, это мастер спорта СССР Ирина Осиевич, – рассказывает старший тренер ЗКО Бахтияр Мутянов. – Также в этом году пять учителей физкультуры в общеобразовательных школах начали внеклассную работу по теннису с детьми. Для этого им предоставлен весь необходимый спортинвентарь. Этими занятия­ми охвачено 50 школьников.

Благодаря созданной инфраструктуре уральские спортсмены уже стабильно занимают средние позиции в рейтинге по республике, по западному региону страны уступая лишь спортсменам из Актобе.

С момента открытия теннис­ного центра в Уральске проведено 14 турниров, из них 8 городских и 6 республиканских по программе «Теннис до 10». Также спортсмены участвовали в учебно-тренировочных сборах в Алматы и Актобе. В прошлом году в областном центре впервые провели республиканский турнир «Кубок Запада до 10 лет», где местные спортсмены заняли 2-е место.

– Среди детей до 10 лет желаю­щих заниматься очень много. Для достижения хороших показателей необходимы не только тренировки, но и участие в соревнованиях. Именно на турнирах спортсмены зарабатывают очки для рейтинга, – говорит Бахтияр Мутянов. – Можно ездить хоть каж­дую неделю, но при скромном бюджете – оплата дороги, питания, проживания производится за счет родителей – все это выливается в круглую сумму. К проведению турниров Федерация тенниса активно привлекает спонсоров.

Недавно в Уральске прошел республиканский турнир Uralsk Gold 14&under. В скорости и меткости удара по мячу на четырех кортах соревновались 64 теннисиста из разных регионов страны. В команде от ЗКО выступили шестеро мальчиков и четыре девочки. В парном разряде среди девочек победительницами стали Татьяна Иванова и Гаухар Актан из Нур-Султана. Второе место – у Виктории Битиевой из Карагандинской области и жительнцы Актобе Зиниры Жунусовой. Третью пару сильнейших составили Александра Семенова из столичной команды и карагандинка Малика Болатова. Среди мальчиков лучшими в паре стали Таир Кайретдинов из Акмолинской области и Олжас Есеналы из Нур-Султана. «Серебро» турнира досталось Ратмиру Пулькевичу из Нур-Султана и Арафату Мустафе из команды Атырауской области. В числе призеров также карагандинец Рамазан Шагатаев, сыгравший в паре с Мансуром Кайроллой из Нур-Султана.

В индивидуальном зачете больше всех очков набрали Олжас Есеналы и Мансур Кайролла, занявшие, соответственно, первое и второе места. «Бронза» в индивидуальном зачете досталась актобинцу Мансуру Какамбетову. Среди девочек сильнейшей стала Виктория Битиева. В числе призерок – Александра Семенова и Татьяна Иванова, занявшие второе и третье места соответственно.

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