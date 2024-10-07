Рост выплат по страхованию работника от несчастных случаев отметили в АРРФР

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По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, по состоянию на 1 сентября 2024 года страховой сектор РК представлен 24 страховыми организациями, из которых 9 – по страхованию жизни.

Собственный капитал страховых (перестраховочных) организаций за август 2024 года увеличился на 2,4% или 20,6 млрд тенге - до 874 млрд тенге в основном за счет прибыли, полученной от страховой деятельности (с начала 2024 года снижение на 3,3%).

Чистая прибыль по страховому рынку в августе 2024 года составила 20,9 млрд тенге за счет доходов от страховой и инвестиционной деятельности (с начала 2024 года – 133,5 млрд тенге).

Количество заключенных договоров страхования по физическим и юрлицам в августе 2024 года составило 2 170 тыс. договоров, что на 2,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем 2024 года. С начала 2024 года количество заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам составило 14 847 тыс. договоров, что на 36,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«Основной рост приходится на договоры по страхованию от несчастных случаев (3 284 тыс. договоров, рост на 152,9%) и страхованию жизни (578 тыс. договоров, рост на 30,1%)», – пояснили в агентстве.

Страховые премии, принятые по договорам страхования (перестрахования), за август составили 142,5 млрд тенге. С начала года страховые премии составили 966,4 млрд тенге, что на 47,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

«Увеличение объема страховых премий за указанные периоды соответствует тенденции роста количества заключаемых договоров страхования и свидетельствует об увеличении спроса на страхование в стране, особенно на добровольные виды. Основным драйвером роста страховых премий являются классы добровольного личного страхования, объем страховых премий по которым за 8 месяцев 2024 года составил 470,7 млрд тенге, что на 119,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост в основном обусловлен увеличением премий по страхованию от несчастных случаев (рост на 92,5% или 35,9 млрд тенге) и пенсионному аннуитетному страхованию (рост в 3,5 раза или 175,6 млрд тенге)», – сообщили в госоргане.

По добровольному имущественному страхованию страховые премии с начала года составили 325,7 млрд тенге, что на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен в основном увеличением суммы собранных премий по страхованию имущества от ущерба (16,1%).

По обязательному страхованию с начала года собрано 170,0 млрд тенге страховых премий, что на 30,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение произошло в основном по обязательному страхованию работника от несчастных случаев (рост на 68,3% или 37,9 млрд тенге), с учетом объединения данного класса страхования с добровольным личным аннуитетным страхованием, осуществляемым в рамках закона об обязательном страховании работника от несчастных случаев.

Страховые выплаты за август составили 26,8 млрд тенге (по 110,3 тыс. выплатам).

С начала года страховые выплаты составили 202,9 млрд тенге (по 870 тыс. выплатам), что на 23,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Прирост в основном обусловлен увеличением страховых выплат по обязательному страхованию работника от несчастных случаев. В АРРФР это связывают с введением в текущем году в рамках данного класса страхования новых специальных социальных выплат работникам, занятым во вредных условиях труда.