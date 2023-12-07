Рост за счет обработки

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Досжан Нургалиев

Акмолинская область – динамично развивающийся регион, экономика которого наряду с аграрным производством опирается на емкий индустриально-промышленный потенциал.

фото с сайта СЦК

Индустриально-промышленные акценты

О перспективах региона, а также о решении приоритетных задач социально-экономического развития рассказал на пресс-конференции в СЦК аким области Марат Ахметжанов.

Как проинформировал глава региона, по итогам 10 месяцев объем промышленного производства в области составил 1,4 трлн тенге с ростом на более чем 13% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Положительная динамика обеспечена за счет увеличения объемов производства обрабатывающей (на 11,3%) и горнодобывающей промышленности (на 21%).

В частности, в горнодобывающей отрасли возросли объемы добычи золотосодержащих руд, в обрабатывающей – производство продукции металлургии, машиностроения и пищевых продуктов. Доля обработанной продукции в общем объеме регионального промышленного производства достигла 80%.

В промышленной сфере Акмолинской области осуществляют деятельность 815 предприятий (из них крупных – 26, средних – 28, малых – 761). В текущем году в обрабатывающей промышленности реа­лизовано девять проектов общей стоимостью около 38,7 млрд тенге.

По словам Марата Ахметжанова, не меньшее внимание в области уделяется вопросам развития животноводства. В текущем году объемы производства мяса вырос­ли до 168 тыс. тонн, молока произведено порядка 352 тыс. тонн, яиц куриных – свыше 608 млн штук. При этом создано 46 мясных ферм с увеличением поголовья на 2,5 тыс. голов, а также пять молочно-товарных ферм на 800 голов.

В рамках развития продовольственного пояса столицы пос­тавками сельхозпродукции занимаются 130 предприятий, это порядка 38 тыс. тонн молока и молочных продуктов, 25 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, яиц – более 200 млн штук. Вся эта продукция поставляется в 44 крупные торговые точки Астаны.

Решение проблем ЖКХ

Наряду с промышленными и аграрными итогами аким Акмолинской области сообщил о том, как решаются в регионе вопросы жилищного строительства, водоснабжения и теплоснабжения.

Так, за отчетный период в экс­плуатацию введено 546 тыс. кв. м жилья (101,1% к уровню 2022 года). Это позволило обеспечить квартирами более 5 тыс. семей акмолинцев. При этом введено три социальных жилых дома для 130 семей (40-квартирный арендный дом в Кокшетау, 45-квартирный арендный дом в Щучинске и 45-квартирный кредитный дом в Степногорске).

До конца года, как заверил спикер, планируется сдать в эксплуатацию еще шесть домов для 290 семей общей площадью 19 тыс. кв. м, или 290 квартир.

По словам докладчика, в области планомерно решаются вопросы обеспечения населения питьевой водой. В настоя­щее время в более чем 380 из 589 сел области налажено цент­рализованное водоснабжение. В 38 селах оно осуществляется посредством работы комплексных блоков-модулей.

В 154 селах водоснабжение децентрализованное, в 16 жители пока пользуются привозной водой. Нынче на строительство 22 новых объектов водоснабжения и реконструкцию 39 существующих выделено более 21 млрд тенге.

– До конца года показатель обеспеченности водой в городах будет увеличен до 97%, в селах – до 95%, – отметил глава региона.

Он также рассказал о решении проблем, связанных с обеспечением области надежным теп­лоснабжением. Для решения данной проблемы совместно с Правительством отрабатываются вопросы строительства в Кокшетау ТЭЦ, работающей на газовом топливе.

– На сегодня между Казахстаном и Россией подписан соответствующий меморандум. С учетом того, что количество жилищного фонда в областном центре сос­тавляет около 1 500 единиц, строительство ТЭЦ обеспечит население горячим водоснабжением, а также позволит абонентам экономить электричество в среднем от 100 до 300 киловатт в месяц, – отметил аким.

При этом, как считает глава региона, строительство теп­лоэлектроцентрали снимет проблему нагрузки на энергетические сети города за счет того, что отпадет надобность в повсеместном использовании водонагревателей.

С началом поставок природного газа запланировано проведение мероприятий по переключению котельного оборудования ТЭЦ с угля на газ, что также окажет существенное влияние на состоя­ние окружающей среды.

В рамках национальных проектов

Спикер также рассказал о мерах по решению других социально важных вопросов, связанных с модернизацией и улучшением системы здравоохранения, решением проблемы трехсменного обучения в школах.

Так, в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в 38 селах области предусмотрено строи­тельство амбулаторно-поликлинических организаций. Планируется также модернизация Степногорской и Атбасарской многопрофильных городских больниц.

В сфере образования в текущем году будут введены в экс­плуатацию пять школ. Кроме того, продолжается строительство еще шести школ на 2,5 тыс. ученических мест, из которых до конца года предполагается ввести в строй три школы и одну пристройку к специальной школе-интернату № 4 в Кокшетау.

В целом в рамках национального проекта «Комфортная школа» до 2025 года планируется построить 18 школ на 22,6 тыс. ученических мест.

#итоги #аким #Акмолинская область

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