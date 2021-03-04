Общество
Ротацию директоров школ введут в Казахстане
Ротацию директоров школ введут в Казахстане. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает Kazpravda.kz.   

По словам министра, сегодня депутаты Сената одобрили законопроект, который очень важен для развития сферы образования. Асхат Аймагамбетов отметил, что одна из поправок касается института ротации руководителей государственных организаций образования.

"Институт ротации действует в госслужбе, в бизнес-структурах и многих других сферах. Однако в системе образования применение ротации было невозможно. Сложилась другая ситуация. У нас у большего количества руководителей государственных организаций образования имеются бессрочные трудовые договоры. Безусловно, есть много сильных руководителей, которые преданы своей работе и делают все возможное, чтобы совершенствовать деятельность своей организации. Они могут работать годами и при этом быть очень эффективными, но таких не так много. Однако никто не отменяет и профессиональное выгорание, отсутствие мотивации и желание движения по карьерной лестнице других сотрудников. Поэтому в том, что руководители занимают свои места много лет, есть, конечно, свои плюсы, но имеются и минусы. Теперь же вводимый институт ротации позволит, к примеру, переносить лучшие практики и опыт в другие организации. Естественно, при этом будут четко регламентированы процедуры и условия ротации директоров", – написал министр в Facebook.

Он добавил, что ротация будет проводиться управлениями образования по разработанным министерством правилам, где будут учтены все вопросы.

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