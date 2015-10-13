Свежий выпуск Роуд-шоу в Южной Корее Татьяна БРЕДИХИНА

Казахстанскую секцию представили Музей Первого Президента РК, АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST, компании «Аралтуз», BONNE, отель «Жумбактас» и другие поставщики товаров и услуг.

Компаниям и учреждениям стран – участниц форума была предоставлена возможность не только заявить о своих уникальных предложениях, но и обменяться контактами, подписать партнерские соглашения. Ярким, запоминающимся украшением мероприятия стали выступления творческих коллективов стран – участниц роуд-шоу.



