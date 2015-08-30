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Состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, а также ряд актуальных региональных и международных вопросов обсудил в ходе телефонного разговора Глава государства Нурсултан Назарбаев с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Как отмечается, лидеры двух стран подтвердили приверженность усилиям мирового сообщества в борьбе против международного терроризма.
Стороны также подчеркнули важность V Саммита глав государств тюркоязычных стран, который состоится 11 сентября в Астане.
"Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны", – добавили в пресс-службе.