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Общество
Ряд авиакомпаний оштрафовали за нарушение прав пассажиров в Казахстане

По поручению Министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева в настоящее время Комитетом гражданской авиации совместно с АО “Авиационная администрация Казахстана” продолжается расследование в связи с многочисленными задержками рейсов и жалобами пассажиров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

В ходе расследования установлено, что 5 июня т.г. рейс КС-7105 по маршруту Алматы – Шымкент авиаперевозчика “Fly Arystan”, входящего в группу компаний “Эйр Астана”, был задержан на 15 часов 10 минут. При ожидании вылета пассажирам данного рейса не были предоставлены надлежащим образом услуги, предусмотренные частью 1 статьи 86 Закона Республики Казахстан “Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации”, а именно услуги по проживанию в гостинице.

В связи с чем, 28 июля т.г. в отношении авиакомпании был составлен Протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 567 Кодекса РК “Об административных правонарушениях”, согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере 1 000 МРП (3 000 063 тг.).

Ранее группа компаний “Эйр Астана” 7 и 21 июля т.г. также была привлечена к административной ответственности в виде штрафа разметом 1 000 МРП (3 000 063 тг.) по причине нарушения прав пассажиров при задержке рейса.

В общей сложности за нарушение прав пассажиров при задержке рейсов в текущем году группа компаний “Эйр Астана” привлечена к административной ответственности в размере 9 189 000 тг.

Расследование в связи с задержками рейсов и нарушению прав пассажиров в настоящее время продолжается, и в случае установления фактов правонарушений, перевозчики будут привлечены к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан.

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