Ряд кадровых назначений произвел Президент РК

Кадровые назначения
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал ряд распоряжений о кадровых перестановках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Так, распоряжением Главы государства, Ахметов Рустам Нурланович назначен первым заместителем Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан;

Омаров Марат Талгатович назначен заместителем Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан;

Самбетов Болат Куанышбекович назначен заместителем Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Также распоряжением Президента Нурлыбай Сабит назначен председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, он освобожден от должности ответственного секретаря Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Кроме того, распоряжением Главы государтва Ахметжанов Ануар Муратович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

Нусупова Асем Бековна освобождена от должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

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