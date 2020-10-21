Ряд кадровых назначений произвел Президент РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал ряд распоряжений о кадровых перестановках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Так, распоряжением Главы государства, Ахметов Рустам Нурланович назначен первым заместителем Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан;
Омаров Марат Талгатович назначен заместителем Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан;
Самбетов Болат Куанышбекович назначен заместителем Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Также распоряжением Президента Нурлыбай Сабит назначен председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, он освобожден от должности ответственного секретаря Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Кроме того, распоряжением Главы государтва Ахметжанов Ануар Муратович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
Нусупова Асем Бековна освобождена от должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Так, распоряжением Главы государства, Ахметов Рустам Нурланович назначен первым заместителем Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан;
Омаров Марат Талгатович назначен заместителем Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан;
Самбетов Болат Куанышбекович назначен заместителем Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Также распоряжением Президента Нурлыбай Сабит назначен председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, он освобожден от должности ответственного секретаря Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Кроме того, распоряжением Главы государтва Ахметжанов Ануар Муратович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
Нусупова Асем Бековна освобождена от должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения Республики Казахстан.