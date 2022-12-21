Ряд законов подписал президент Казахстана

Коллаж: Kazpravda.kz

Глава государства утвердил ряд законов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Так, Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Также президент утвердил Закон Республики Казахстан «О геодезии, картографии и пространственных данных».

Кроме того, главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных».

Тексты законов публикуются в печати.