Рыбаки на промысле

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Серик Кабдулов

Ежегодно в Каспийском море в пределах Атырауской области с сентября начинается период промыслового рыболовства.

До середины следующего года рыбаки должны выловить более 7 тыс. тонн ресурсов. Как сообщил руководитель отдела морской рыбной инспекции Орынбек Сундетов, приказом Министерства экологии и природных ресурсов установлены лимиты изъятия рыбы и других водных животных. Данная работа будет вестись до 1 июля 2024 года.

– Этот показатель по Каспийскому морю в Атырауской области составляет 7 280 тонн. Промысловым рыболовством в Каспийском море по Атырауской области занимаются 17 субъектов рыбного хозяйства. При его проведении вылавливаются 19 видов рыб, из них постоянно обитающие в Каспийском море – кефаль, килька и сельдь, а также кутум, исключенный из Красной книги Казахстана постановлением Правительства, – говорит Орынбек Сундетов.

Стоит отметить, что в казахстанском секторе Каспийского моря обитают четыре вида рыб, занесенных в Красную книгу республики: волжская многотычинковая сельдь, каспийский лосось, белорыбица и минога.

– Также необходимо упомянуть о такой рыбе, как кефаль. В 1930–1934 годах в Каспий была выпущена молодь трех видов кефалей – лобан, сингиль и остронос, – завезенных из Черного моря. Натурализацию, то есть формирование самовоспроизводящихся популяций, приобрели только сингиль и остронос. К сожалению, лобан не прижился в Каспийском море. Менее чем через 10 лет после вселения сформировались промысловые стада, – отметил Орынбек Сундетов.

В настоящее время по результатам научных исследований общий лимит вылова кефали по Каспийскому морю (Атыраус­кая и Мангистауская области) сос­тавляет 2 103 тонны.

#Каспийское море #рыба #сезон #рыболовство

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