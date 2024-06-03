Рыбакина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Хоккей, Спорт, Теннис
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Адема Ергали

Казахстанка обыграла соперницу со счётом 6:4, 6:3

Фото: пресс-служба ФТК

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции Елена Рыбакина (WTA 4) обыграла Элину Свитолину из Украины, занимающую 19-е место в рейтинге WTA, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК

Спортсменки провели на корте 1 час и 10 минут. Казахстанка реализовала 5 брейк-пойнтов из 7 (71%), допустила одну двойную ошибку и выполнила 5 эйсов.

Таким образом, Елена взяла реванш у Элины за поражение в матче за «бронзу» Олимпиады в Токио. Счет в личных встречах оппоненток стал 2:2.

Рыбакина на этом «Ролан Гаррос» еще не проиграла ни одного сета, а также вышла в девятый четвертьфинал в 2024 году - это лучший показатель среди всех игроков: у Иги Швентек - 8, у Коко Гауфф - 7.

В ¼ финала French Open Елена сразится или с россиянкой Элиной Аванесян (WTA 70), или с итальянкой Ясмине Паолини (WTA 15), добавили в федерации.

#теннис #Рыбакина #WTA #Ролан Гаррос #ФТК #четвертьфинал

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