Рыбакина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Фото: пресс-служба ФТК

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции Елена Рыбакина (WTA 4) обыграла Элину Свитолину из Украины, занимающую 19-е место в рейтинге WTA, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК

Спортсменки провели на корте 1 час и 10 минут. Казахстанка реализовала 5 брейк-пойнтов из 7 (71%), допустила одну двойную ошибку и выполнила 5 эйсов.

Таким образом, Елена взяла реванш у Элины за поражение в матче за «бронзу» Олимпиады в Токио. Счет в личных встречах оппоненток стал 2:2.

Рыбакина на этом «Ролан Гаррос» еще не проиграла ни одного сета, а также вышла в девятый четвертьфинал в 2024 году - это лучший показатель среди всех игроков: у Иги Швентек - 8, у Коко Гауфф - 7.

В ¼ финала French Open Елена сразится или с россиянкой Элиной Аванесян (WTA 70), или с итальянкой Ясмине Паолини (WTA 15), добавили в федерации.