В городе Талгар Алматинской области на рынке произошел пожар, сообщает Kazpravda.kz.

"Сегодня, 7 апреля, в 02.00 час. поступило сообщение о том, что в городе Талгар по улице Айтеке Би на территории универсального рынка произошло возгорание торговых точек контейнерного типа с товарами народного потребления", - проинформировали в областном ДЧС.

На место вызова были направлены пожарные подразделения по повышенному рангу, отметили в пресс-службе.

"Пожар был локализован в 03:51 и ликвидирован в 05:00. Предварительная площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ДЧС.