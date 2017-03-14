2 млн казахстанских пенсионеров ожидает повышение пенсии в июле текущего года, передает Kazpravda.kz.
Об этом проинформировала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова.
"С 1 июля 2017 года повысится размер солидарной пенсии, с учетом повышения с начала года на 9 процентов, дополнительно, на 11 процентов. Размер базовой пенсии, с учетом повышения с начала года на 7 процентов, дополнительно, на 13 процентов. В результате, мы обеспечим исполнение поручения Главы государства и обеспечим повышение размеров пенсий с 1 июля 2017 года на 20 процентов, по отношению к 2016 году", - пообещала министр.
Благодаря этому средний размер пенсии казахстанцев составит 67 тысяч 41 тенге. По ее словам, коснется свыше это двух миллионов пенсионеров.
"Также предусмотрено повышение максимального размера дохода, принимаемого для назначения пенсии по возрасту, с 41 до 46 месячных расчетных показателей", - подчеркнула Дуйсенова.