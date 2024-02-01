С 1 марта стартует отбор в региональный кадровый резерв - АДГС

Принять участие в отборе могут граждане нашей страны не старше 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж работы не менее 3 лет
1 марта стартует отбор в региональный кадровый резерв областей, городов республиканского значения и столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АДГС.
Их основная цель - формирование в каждом регионе пула молодых управленцев - лидеров нового мышления из числа талантливой молодежи.
Участие в отборе позволит резервистам стать проводниками изменений на местах. Как отметил глава государства: «Нужна команда управленцев новой формации в разных сферах, которая не боится брать ответственность и принимать нестандартные и эффективные решения. Именно такие люди сегодня способны дать результаты, в которых нуждается страна».
Принять участие в отборе могут граждане нашей страны не старше 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж работы не менее 3 лет.
Конкретные отраслевые направления и количество резервистов по каждому региональному резерву будут определены региональными кадровыми комиссиями с учетом социально-экономической ситуации в регионе и приоритетов развития системы государственного управления.
Прием заявок на участие будет проходить с 1 по 31 марта текущего года на сайте onir.pkrezerv.gov.kz.