С 1 марта стартует отбор в региональный кадровый резерв - АДГС

Принять участие в отборе могут граждане нашей страны не старше 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж работы не менее 3 лет

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

1 марта стартует отбор в региональный кадровый резерв областей, городов республиканского значения и столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АДГС.

Их основная цель - формирование в каждом регионе пула молодых управленцев - лидеров нового мышления из числа талантливой молодежи.

Участие в отборе позволит резервистам стать проводниками изменений на местах. Как отметил глава государства: «Нужна команда управленцев новой формации в разных сферах, которая не боится брать ответственность и принимать нестандартные и эффективные решения. Именно такие люди сегодня способны дать результаты, в которых нуждается страна».

Принять участие в отборе могут граждане нашей страны не старше 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж работы не менее 3 лет.

Конкретные отраслевые направления и количество резервистов по каждому региональному резерву будут определены региональными кадровыми комиссиями с учетом социально-экономической ситуации в регионе и приоритетов развития системы государственного управления.

Прием заявок на участие будет проходить с 1 по 31 марта текущего года на сайте onir.pkrezerv.gov.kz.