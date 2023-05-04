С 15 мая начнется приём заявок на получение грантов для реализации бизнес-идей

Экономика, Общество
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Размер гранта составляет 1 380 000 тенге. Каждый участник может получить его только один раз.

Фото: Kazpravda.kz

На портале Business.enbek.kz с 15 мая стартует приём заявок по второму потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. По республике в рамках второго потока планируется выдача 2 697 грантов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Государственный грант – безвозмездно предоставляемый стартовый капитал, целевым назначением которого является запуск и развитие нового бизнеса.

Размер гранта составляет 400 МРП (1 380 000 тенге). Каждый участник может получить его только один раз.

Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом, отметили в Минтруда.

Для подачи заявки необходимо:

- зарегистрироваться на портале;
- пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
- скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;
- заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания центров занятости населения, центрах обслуживания населения.

Также, для получения гранта необходимо соблюсти ряд условий. Претендентами на получение государственного гранта на реализацию новой бизнес-идеи могут быть зарегистрированные безработные и индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3-х лет).

При этом претендент должен относится к одной из следующих социальных категорий:

- лица с инвалидностью;
- лица с действующим статусом «кандас»;
- межрегиональные переселенцы;
- члены малообеспеченных семей;
- член многодетной семьи (супруг/супруга);
- лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);
- получатели пособия по потере кормильца.

Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» со сроком не более 3 лет.

Для обеспечения прозрачности процедур, снижения человеческого фактора, удобства заявителей весь процесс предоставления грантов переведен в электронный формат. Прием заявок на получение гранта осуществляется через единое окно – портал «Business.enbek.kz».

Грант можно получить на: приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.

Гранты не предоставляются на: потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

Гранты выдаются центрами занятости населения на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов для получения грантов.

Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. При этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест.

Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов.

Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров занятости населения, добавили в МТСЗН.

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