С 2019 года ЕНТ будут проводить четыре раза в год

С 2019 года Единое национальное тестирование будет проводиться в январе, марте, июне-июле и августе. Данное нововведение позволит получить больше возможностей поступающим в ВУЗы на платной основе. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В целом формат ЕНТ в 2019 году не меняется. Вносятся лишь определенные изменения механизма по улучшению. С 2019 года ЕНТ будет проводиться четыре раза в год для поступления в ВУЗ на платной основе. Это в январе, марте, июне-июле и августе. С бюджета на эти цели средства не будут использоваться, школьники оплачивают сами. Стоимость - 2 242 тенге", – сообщил Аймагамбетов.
По его словам, с 1 по 15 декабря 2018 года будет идти прием заявлений.
"В январе с 15 по 20 число будет проводиться тестирование. Выпускник участвует, получает условно 60 баллов и поступает в ВУЗ. В принципе он продолжает обучение в школе, не беспокоясь и зная, что может поступить в учебное заведение", – сказал спикер.
В то же время Аймагамбетов отметил, что если выпускники захотят претендовать на грант, то им необходимо будет подать документы для участия в июньском тестировании.
"Для участия в конкурсе для присуждения образовательного гранта будут действительны сертификаты, которые будут получены в июньском ЕНТ. Я думаю, что для наших выпускников это будет очень удобно и это правильное решение, которое мы обсуждали", – заявил вице-министр образования и науки.
Другое новшество, по его словам, касается освобождения от ЕНТ по предмету "Иностранный язык" лиц, имеющих международные сертификаты.
"Это может быть IELTS, это может быть TOEFL. У них есть баллы 6.0, 6.5 или 7 баллов. Это достаточно высокий результат. Если выпускник хорошо владеет языком, то он может не сдавать тестирование. Он просто предъявляет сертификат и получает определенное количество баллов", – объяснил Аймагамбетов.
В заключение он подчеркнул, что такая практика уже существует на протяжении нескольких лет для тех, кто поступает в магистратуру.