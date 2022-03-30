С афганским гашишем на 50 млн тенге задержал крупного поставщика наркотиков КНБ

Комитет национальной безопасности РК ликвидировал международный наркоканал, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

18 марта 2022 года в городе Шымкент сотрудники департамента Комитета национальной безопасности РК задержали гражданина «С», подозреваемого в причастности к поставкам крупных партий наркотиков в Казахстан.

В ходе процессуальных мероприятий из незаконного оборота изъято более 10 килограммов высококачественного афганского гашиша.

Предварительная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет более 50 млн тенге.

Материал досудебного расследования зарегистрирован в ЕРДР по части 3 уголовной статьи 297.