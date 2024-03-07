С Алека Болдуина могут снять обвинения в непредумышленном убийстве

В мире
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Айман Аманжолова
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Реквизитор фильма Алека Болдуина признана виновной в непредумышленном убийстве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на русскую службу ВВС News

Фото: Getty Images

Реквизитор фильма «Ржавчина» Ханна Гутьеррес-Рид признана виновной в смерти на съемочной площадке оператора Галины Хатчинс. Гутьеррес-Рид отвечала на съемках за оружие, и присяжные пришли к выводу, что это по ее вине среди холостых патронов оказался боевой.

Украинский оператор Галина Хатчинс (в девичестве Андросович) погибла на съемках «Ржавчины» (Rust) в США в октябре 2021 года. Исполнитель главной роли и продюсер фильма Алек Болдуин репетировал движение с револьвером, нажал на курок — и оказалось, что оружие заряжено боевым патроном. Пуля убила Хатчинс и ранила режиссера фильма Джоэла Соузу.

Алеку Болдуину тоже предстоит суд по обвинению в непредумышленном убийстве. Вердикт по делу реквизитора, возможно, поможет ему защищаться: его адвокаты теперь могут заявить, что боевой патрон попал на съемочную площадку по вине Гутьеррес-Рид, а их клиент не мог об этом знать.

Ханне Гутьеррес-Рид грозят до трех лет тюрьмы.

Ранее, знаменитый актер обвинялся в непредумышленном убийстве Хатчинс и ранении еще одного участника съемочной группы в 2021 году в штате Нью-Мексико, где проходили съемки картины. 

#гибель #оружие #кино #съемки #АлекБолдуин

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