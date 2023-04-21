С Алека Болдуина сняты обвинения в гибели оператора на съемках фильма

Адвокаты голливудского киноактера Алека Болдуина объявили, что с их подзащитного сняты уголовные обвинения в связи с фатальным инцидентом на съемочной площадке фильма «Раст», в результате которого погибла оператор из Украины Галина Хатчинс, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС .

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Знаменитый актер обвинялся в непредумышленном убийстве Хатчинс и ранении еще одного участника съемочной группы в 2021 году в штате Нью-Мексико, где проходили съемки картины.

Хатчинс была убита во время репетиции одной из сцен выстрелом из реквизитного револьвера, коим по сюжету фильма пользовался Болдуин и который по какой-то причине оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых.

Алек Болдуин репетировал сцену, в которой он должен был выстрелить из револьвера, на съемочной площадке на ранчо невдалеке от города Санта-Фе, когда оружие выстрелило. Пуля попала в грудную клетку 42-летней Хатченс и задела режиссера фильма Джоэла Соузу.

Хатчинс скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.

«Я не знаю, что произошло на площадке. Не знаю, как боевой патрон оказался в этом револьвере. Не знаю», – сказал Болдуин в интервью телеканалу ABC в декабре 2021 года.

О снятии обвинений было объявлено менее чем за 2 недели до начала судебного процесса.

В этот же день стало известно, что съемочная группа под руководством Алека Болдуина возобновила работу над вестерном, прерванную после трагедии.

«Мы довольны решением о закрытии дела против Алека Болдуина и призываем к полноценному расследованию фактов и обстоятельств этого трагического происшествия», – заявил его адвокат Люк Никас.

По информации газеты LA Times, прокуроры, ведущие это дело, недавно установили, что револьвер 45-го калибра, из которого был совершен смертельный выстрел, был модифицирован: конструкция установленного в него нового спускового механизма делала непроизвольный выстрел более вероятным.