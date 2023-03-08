С детства мечтала о форме

У Мадины профессиональное медицинское образование, но, по ее признанию, она с детства мечтала о военной службе. С ранних лет примером для нее служил дедушка – участник Великой Отечественной войны. Каждый раз, когда он надевал китель с боевыми наградами, девочку переполняло чувство гордости. Она видела, каким уважением пользуется ветеран в ее родном Самарском районе. В такие момен­ты она и на себя мысленно примеривала камуфляж.

В 2001 году выпускница медицинского колледжа узнала о возможности стать военнослужащим-контрактником Национальной гвардии. Сразу ухватилась за этот шанс и, как признается, ни разу не пожалела. Первым местом службы стала воинская часть 5518 регионального командования «Шығыс». Тогда же Мадина нашла и личное счастье – стала женой кадрового офицера Оралбека Сеидказулы.

Сейчас военнослужащая – старший специалист штаба воинской части 6699, дислоцированной в поселке Новая Согра в Усть-Каменогорске. В зоне ее ответствен­ности – учет солдат-срочников. Может показаться, что не служба, а рутина. Но ничего подобного! Сержант Бактыбаева может на скорость собрать и разобрать табельное оружие, попасть в «яблочко» при сдаче нормативов по огневой подготовке, выдержать кросс на большую дистанцию. В случае тревоги она, как и все, успевает прибыть на пост за считанные минуты. Как с улыбкой заключила сержант, в гвардии скучно не бывает, военная романтика всегда рядом.

А еще Мадина – любящая мама, вместе с супругом они воспитывают трех дочек. Сказать, что девочки ее обожают – ничего не сказать. Они ею гордятся!