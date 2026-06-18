С грядки на стол: астанчан приглашают на очередную сельхозярмарку выходного дня

Покупатели смогут приобрести мясо, овощи и фрукты напрямую у аграриев, без лишних наценок и посредников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане c 20 по 21 июня пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

Мероприятие будет проходить 20 и 21 июня с 10:00 ч. до 19:00 ч. в ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.

Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317, что обеспечит комфортный доступ к месту проведения мероприятия.