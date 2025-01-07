С избирателями лицом к лицу

Так, депутаты Сената Нурторе Жусип, Руслан Рустемов и Наурызбай Байкадамов приняли участие в открытии «Руханият орталығы» в Шиелийском районе Кызылординской области. В своем выступлении Нурторе Жусип отметил, что открытие такого духовного центра имеет важное значение для сельчан. Это не только возможность для духовного обогащения, но и реальный вклад в развитие социальной и культурной инфраструктуры регио­на, а также для развития казахского языка как системы, отражающей мировоззрение народа, на что обратил внимание и Глава государства в своем интервью газете «Ana tili».

С представителями территориального объединения профсоюзов «Центр профсоюзов города Шымкента» встретились сенаторы Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова. Сенаторы проинформировали жителей мегаполиса о механизмах законодательного регулирования, направленных на предотвращение трудовых споров в различных секторах экономики. Нурлан Бекназаров подчеркнул, что в Парламенте ведется активная работа над изменениями и дополнениями в законодательные акты, которые касаются совершенствования условий труда и защиты трудовых прав работников.

Вопросы реализации экологических и инфраструктурных инициатив обсудил сенатор Серик Шайдаров в ходе посещения Жанааркинского района Улытауской области, где ознакомился­ с ходом строительства лесопитомника КГУ «Жанааркинское хозяйство по охране лесов и животного мира». Он обсудил с руководителем проекта текущее состояние строительства и подчеркнул важность этого объекта для экологического благополучия региона и страны в целом.

Сенатор Сергей Ершов посетил инклюзивный спортивный фестиваль и Центр настольного тенниса в Караганде. Основная цель инклюзивного фестиваля – создание условий для повышения социальной активности детей с особыми образовательными потребностями, а также укрепление дружеских связей между ними и их сверстниками. В центре настольного тенниса «Сары-Арқа» депутат ознакомился с работой областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва.

Преимущества и риски цифровизации, о которых говорил Президент в недавнем интервью газете «Ana tili», сенаторы Дархан Кыдырали и Алишер Сатвалдиев обсудили с коллективом Государственной технической службы. Также парламентарии ознакомились с процессом и результатами работы Национального координационного центра информационной безопас­ности, Центра управления телекоммуникационными сетями, Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты и исследования вредоносного кода.

– Цифровые технологии широко распространяются в нашей стране и постепенно входят в повседневную жизнь. Однако известно, что вместе с этими достижениями растут и различные угрозы в киберпространстве. В этой связи необходимо принять комплексные меры, такие как совершенствование технической инфраструктуры, адаптация законодательства, развитие образовательных программ, ответственное внедрение искусственного интеллекта. Известно, что Глава государства уделяет этому вопросу особое внимание, – отметил Дархан Кыдырали.

Депутат Сената Бекболат Орынбеков посетил Кордайский район Жамбылской области, где ознакомился с ходом реализации инфраструктурных и социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни местного населения. В ходе встреч с сельчанами было уделено особое внимание обсуждению актуальных вопросов, озвученных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в его недавнем интервью. Сенатор подчеркнул, что Глава государства в нем обозначил ключевые направления социально-экономического развития и важнейшие приоритеты для улучшения условий жизни граждан, которые должны лечь в основу деятельности органов власти всех уровней.

Прибывшие с рабочей поездкой в Восточно-Казахстанскую область депутаты Мажилиса Лукбек Тумашинов и Ерлан Саиров ознакомились с ходом строительства гематологического центра в городе Усть-Каменогорске.

Мажилисмены от партии «Amanat» Павел Казанцев, Самат Нуртаза и Нар­тай Сарсенгалиев ознакомились с готовностью к работе новой комфортной школы в жилом массиве Уркер в городе Астане. Дефицит школьных мест в этом жилом районе беспокоил местных жителей на протяжении многих лет. Однако вопрос был снят с повестки дня со сдачей в эксплуатацию школы нового образца, построенной в рамках предвыборной программы партии «Amanat». Она распахнет свои двери для двух тысяч учеников уже 9 января. Как в ходе осмотра объекта отметил Павел Казанцев, одним из важнейших приоритетов инициированного Президентом национального проекта «Комфортная школа» является поддержка отечественных производителей товаров и услуг. В частности, главное требование к застройщикам – наличие не менее 70% местного содержания. В Астане уже открыты 11 комфортных школ. Всего в рамках нацпроекта в столице построят 24 школы нового образца для 90 тысяч школьников.

Депутат Наталья Дементьева посетила село Анар Аршалынского райо­на в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область. Она проверила ход реконструкции дамбы на озере Анарколь и готовность к весенним паводкам в регионе.

– Как справедливо заметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем недавнем интервью газете «Ana tili», паводки прошлого года оказались разрушительными, но тяжелых последствий наводнения можно было бы избежать. И сейчас мы проводим работу над ошибками. В настоящее время в Мажилисе рассматривается проект нового Водного кодекса. Государство работает над тем, чтобы соорудить до 2030 года более 40 новых и отремонтировать 37 действующих водохранилищ по всей стране, – рассказала Наталья Дементьева.

С работами по восстановлению плотины в микрорайоне «Подгора» города Петропавловска ознакомились мажилисмены Еркебулан Мамбетов и Дмитрий Колода. Объект по улице Ущева, введенный в эксплуатацию в 1960 году, играет ключевую роль в защите города от наводнений.

В Актюбинской области депутаты Жулдыз Сулейменова и Казыбек Алишев посетили детскую футбольную академию, построенную в рамках предвыборной программы партии «Amanat», а также побеседовали с тренерским коллективом и юными спортсменами.

В Западно-Казахстанской области председатель фракции Общенацио­нальной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов встретился с коллективом теплоэлектроцентрали АО «Жайыктеплоэнерго». В ходе беседы депутат отметил, что работа теплоэлектроцентралей находится на особом контроле Мажилиса, поэтому свои встречи в регионах он начал именно с этого стратегического объекта.

Депутат от партийной фракции «Amanat» Гульдара Нурумова побывала в Жамбылской области, где ознакомилась с работой новой врачебной амбулатории в селе Кызыл Жулдыз Байзакского района. Она ответила на вопросы участников встречи, проинформировала о наиболее важных законопроектах, принятых Парламентом в текущей сессии, выслушала просьбы и пожелания медицинских работников.

Депутаты фракции партии «Ауыл» Анас Баккожаев и Тансауле Сериков в рамках рабочей поездки в регионы посетили Кызылординский механический завод «Квант» – одно из крупнейших производств города. Мажилисмены ознакомились с нынешним состоя­нием завода и встретились с рабочими. В ходе беседы народные избранники рассказали о законотворческой деятельности Мажилиса, в том числе о наиболее значимых законопроектах социально-экономической сферы.