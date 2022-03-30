Нынешним летом на южный берег жемчужного озера запустят скоростные составы «Тальго».

Меморандум о сотрудничестве заключили представители акима­та Алматинской области и АО «НК «Қазақстан темір жолы». Документ предусматривает взаимодействие сторон в вопросах осуществления железнодорожных инфраструктурных проектов, увеличения грузопотока по территории региона и развития туристического потенциала на побережье озера Алаколь.

В частности, запланирован запуск скоростного поезда «Тальго» сообщением Алматы – Достык, который будет курсировать в летний период через день. Отныне пассажиры, раньше часто жаловавшиеся на духоту и антисанитарию в старых вагонах, будут добираться до места отдыха с повышенным комфортом. Предусмотрена также поддержка акимата области в части субсидирования маршрута, чтобы сделать проезд приемлемым по цене для туристов.

последние три года, несмотря на пандемию, пассажиропоток в курортную зону озера Алаколь вырос на 264%. Нынче планируется перевезти около 240 тыс. пассажиров, летом будут курсировать 11 пассажирских составов.

Поезда оснастят современной системой кондиционирования. Кроме того, по предложению акима области намечено провести аттестацию вагонов частных компаний по причине жалоб людей на отсутствие кондиционеров, горячей воды. Теперь каждый перевозчик обязуется уделять внимание повышению качества услуг и созданию комфортных условий для пассажиров.

С учетом высокого спроса принято решение увеличить число купейных вагонов в каждом сос­таве. Железнодорожные станции, расположенные близ побережья озера Алаколь, – Акши, Коктума и Жаланашколь – приведены в соответствие современным стандартам.

обсуждаются также вопросы строительства вторых путей на участке Достык – Мойынты и линии, которая пойдет в обход железнодорожного узла Алматы. эти проекты позволят увеличить пропускную способность железных дорог, а также окажут мультипликативный эффект.

К слову, на заседании Правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что обводная железнодорожная линия, которую проложат мимо станции Алматы-1, разгрузит алматинский узел на 30%. А проект «Достык – Мойынты» значительно увеличит объем транзитных перевозок между Китаем и странами Европы через территорию нашей республики.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил министерствам, фонду «Самрук-Қазына» и КТЖ проработать вопросы финансирования важных инфраструктурных проектов.