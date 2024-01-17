С корейским акцентом

Меморандум о сотрудничестве подписали на днях певец и туристический информационный центр Visit Aktobe. В рамках заключенных договоренностей вскоре должны появиться три десятка клипов первого зарубежного амбассадора, созданных на фоне уникальных уголков природы и исторических мест области. Есть надежда, что такая реклама привлечет к ним новых гостей.

Сон Вон Саб увлекся нашей страной пару лет назад, после того как впервые побывал в Алматы. Актобе для него прежде всего является местом, где родился Димаш. Выступить на одной сцене с знаменитым казахстанцем – его заветная мечта. Ради этого он начал петь казахские песни, переведенные на корейский, постепенно стал осваивать и язык оригинала. В его репертуаре – «Сыған серенадасы», «Бозторғай», «Жол», «Бұл өмірде», «Сағындым Алматымды».

Аким области Асхат Шахаров подарил корейскому певцу домб­ру, Сон Вон Саб в ответ – недавно вышедший сольный альбом.