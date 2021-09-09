​С «короной» не прощаемся. И ждем грипп

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов.

– По сравнению с началом августа уровень заболеваемости по COVID-19 снижен в 1,4 раза. За последний месяц индекс распространенности коронавирусной инфекции уменьшился на 17%. Также снизилась занятость инфекционных коек с 56 до 36%, реанимационных – с 45 до 36%. Что касается темпов вакцинации, в общей сложности использовано более 12,6 миллиона доз вакцины, в том числе первым компонентом привито около 7 миллионов человек. Это составляет около 69,5% от подлежащего населения. Вторым компонентом вакцинации охвачено 5 миллионов 755 тысяч человек. В пунктах вакцинации сегодня имеется порядка 1 миллиона 540 тысяч доз первого компонента и 880 тысяч доз второго компонента, – проинформировал Марат Шоранов.

Спикер акцентировал внимание участников брифинга на предстоящем сезоне ОРВИ и гриппа. По его данным, в текущем году на бюджетные средства закуплено 2,5 млн доз вакцины ГРИППОЛ+ российского производства. Это позволит охватить прививками 13% населения рес­публики при рекомендуемом ВОЗ охвате в 10%.

– Прививочная кампания стартует 15 сентября, соответствую­щее постановление Главного госсанврача принято. Хочу напомнить, что за счет средств госбюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения – медицинские работники; люди, состоящие на диспансерном учете в медорганизациях; подопечные организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; домов ребенка, – добавил он.

Вакцинация против гриппа будет осуществляться за счет средств работодателей и личных средств населения. Платная вакцинация против гриппа проводится в частных центрах вакцинации, прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства.

Кроме закупленной на бюджетные средства вакцины ГРИППОЛ+ в Казахстане зарегистрированы еще 4 вакцины против гриппа от трех производителей. Это вакцины «Ваксигрип Тетра» производства Франции, «Инфлювак» (Нидерланды) и противо­гриппозная вакцина китайского производства.

– Несмотря на постоянную мутацию коронавирусной инфекции, меры профилактики остаются прежними. Это вакцинация, масочный режим, проветривание помещений, гигиена рук, со­циальная дистанция. Необходимо соблюдать простые меры профилактики и вакцинироваться, – обратился к казах­станцам первый вице-министр здравоохранения.

На сегодня медицинские отводы от вакцинации против COVID-19 предоставляются тем лицам, для которых она противопоказана. Кроме этого, медотвод имеют беременные и кормящие женщины. Если у пациента имеются постоянные или временные противопоказания, то он может получить соответствующую справку у своего участкового врача или у терапевта. Единая база людей с медицинскими отводами от вакцинации сейчас формируется. Но рекомендации врачей остаются прежними: если у человека есть медицинский отвод, ему не следует посещать места массового скопления, потому что он находится в группе высокого риска. Но при большой необходимости он может предъявить свою справку, чтобы пройти на нужный объект в выходной день.