С любовью к малой родине

На суд зрителей автор представил около 35 работ, среди которых как ранние миниатюрные зарисовки и этюды 1970-х годов, так и абсолютно новые картины, а также фотографии значимых событий из его творческой жизни.

Много лет назад отец Мухамет-Умара посоветовал сыну изображать красоту места, где родился и вырос, людей, что находятся рядом. Это и стало направлением его творческой деятельности на протяжении долгих лет. Работы мастера кис­ти наполнены любовью к земле, где прошла большая часть его жизни. Это отчетливо прослеживается в картинах «Мое детство», «Солнечный дворик», «Мать» и других. Автор словно приоткрывает двери и ворота сельских домов, где жили и живут простые люди.

– Когда я закрываю глаза, представляю, как поднимаюсь по лестнице отчего дома, ощущаю благословенный покой, бесценную близость и некую искренность во всем. Эти воспоминания по-настоящему греют мне душу и придают силы для творчества, – признался Мухамет-Умар.

Художник также уделяет большое внимание темам происхождения дунганского этноса и Великого шелкового пути. На его холстах периодически возникают образы китайских красавиц и арабских воинов, кочевников и чабанов, одиночных верблюдов и целых караванов на фоне пустыни и древних городов. Из этих серий на вернисаже представлены картины «Пастух», «Дунганка из Масанчи», «Дервиш», «Древний город», «Пастух на верблюде». Многие из его работ сегодня находятся в зарубежных музеях и частных коллекциях.

– Я бывал в Китае, Саудовской Аравии, Иране, Того, Бенине, Тунисе, Кыргызстане и России, неоднократно проводил там персональные выставки, работал и стажировался. Не раз предлагали переехать в большие города. Но я придерживаюсь того мнения, что заниматься своим любимым делом можно где угодно, даже в маленьком селе. При этом не оставаться в тени, а получить известность, в том числе на меж­дународном уровне, – говорит Мухамет-Умар.

В настоящее время художник работает над тремя полотнами. Их тоже можно было увидеть, хотя, по словам автора выставки, большинство живописцев предпочитает не демонстрировать свои произведения до их завершения.

В родном селе живописец выс­тавлялся впервые по просьбе педагогического коллектива средней школы им. В. Чкалова, в которой учился, поэтому с его творчеством местные жители пришли познакомиться с большим удовольствием. Особенно заинтересовались представители молодого поколения. Ведь сегодня они могут не только насладиться картинами знаменитого земляка, но и поучиться у него, причем бесплатно. В нас­тоящее время Мухамет-Умар Паншаев открыл небольшую студию прямо у себя дома, куда уже ходят заниматься местные школьники.

– В свое время и я был таким же, как эти ребята, – говорит художник. – В нашем классе было три-четыре ученика, которые увлекались рисованием. В основном мы копировали портреты знаменитостей. Но в то время я даже и не думал, что когда-нибудь займусь изобразительным искусством всерьез. Поддержали и направили педагоги кружка, куда меня записал мой отец. Возможно, кто-нибудь из этих ребят тоже захочет связать свою жизнь с творчеством. И я постараюсь им помочь в этом.