С мифами и сказаниями о Восточном Казахстане знакомит новый интернет-ресурс

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Галина Вологодская

Портал, созданный Областной библиотекой им. А. С. Пушкина, можно по праву назвать легендарным.

Фото: библиотека им. А. С. Пушкина

Идею портала https:⁄⁄anyz.pushkinlibrary.kz подсказал растущий интерес туристов к стране в целом и к региону в частности. По словам сотрудника библио­теки Меруерт Жайлибаевой, ресурс знакомит с легендами, связанными со многими географическими названиями. Например, почему красивый приток Иртыша назвали Аблакеткой, а гору в Уланском районе – Абырали. Как отвергнутая молодым человеком девушка Уласты превратилась в птицу и по ее имени назвали реку в Зайсанском райо­не. Где на востоке страны находится «Прялка великанши», кто открыл целебные Рахмановские ключи в Прибелушье…

Ресурс также дает возможность совершить виртуальное путешествие по сакральным местам, в том числе побывать на древнем историко-археологическом комп­лексе Акбаур, покорить высочайшую вершину Алтая гору Музтау или Белуху, посетить геопалеонтологический памятник Киин-Кериш, мавзолей Ыргызбай-ата и так далее.

– Здесь же размещена элект­ронная фольклорная библиотека, тематические видеоподкасты, произведения местных художников по мотивам легенд, – рассказала специалист. – С помощью технологии искусственного интеллекта разработчики «оживили» картины.

Все материалы представлены на казахском, русском и английском языках. Соавтором портала, к слову, может стать любой пользователь, решивший проиллюстрировать какую-либо легенду или поделиться впечатлениями от посещения Восточного Казахстана. Дизайн ресурса адаптирован к мониторам как персонального компьютера, так и планшета или смартфона.

#ВКО #интернет #библиотека #портал

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