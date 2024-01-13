С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников

Происшествия
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Установлено местонахождение 30 без вести пропавших лиц, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

С начала года оперативными службами МВД и его подразделениями установлено и задержано 58 преступников, сообщает Polisia.kz.

В их числе разыскиваемые за тяжкие и особо тяжкие преступления.

«В городе Учкургане Узбекистана местными правоохранителями совместно с сотрудниками криминальной полиции Алматинской области задержан гражданин этой страны, разыскиваемый за двойное убийство. Мужчина в 2012 году, находясь на заработках в Енбекшиказахском районе Алматинской области, в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в дом пенсионеров, совершил убийство и похитил денежные средства», - сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Руслан Назаров.

Кроме того, столичные полицейские совместно с костанайскими коллегами задержали директора и учредителя одного из ТОО, который в 2020 году под предлогом инвестирования и бронирования квартир в проектно-планировочном жилом комплексе в Астане совместно с руководителями двух других ТОО, которые также были ранее задержаны полицией и находятся под следствием, завладели деньгами 144 дольщиков на сумму более 4 млрд тенге.

Между тем сотрудниками криминальной полиции республики установлено местонахождение 30 без вести пропавших лиц.

#розыск #преступники #МВД РК

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