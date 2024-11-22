С начала отопительного сезона в Казахстане погибло 14 детей

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МВД призывает граждан соблюдать меры безопасности при эксплуатации отопительных приборов.

«Уважаемые граждане! С начала отопительного сезона в нашей стране произошли трагические события, связанные с неправильной эксплуатацией печного отопления и электрических обогревателей. В Костанайской области в одном случае погибли пять детей, в другом — четыре человека, из которых трое дети. В Акмолинской области погибло три человека, из которых двое несовершеннолетних. В городе Астане погибло четыре ребенка. В связи с этим настоятельно призываем всех граждан соблюдать меры безопасности», — обратилась старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

В МВД рекомендуют проверить состояние печного отопления. Если обнаружите какие-либо повреждения или неисправности, примите меры по их немедленному устранению.