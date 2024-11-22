С начала отопительного сезона в Казахстане погибло 14 детей

В МВД обратились к казахстанцам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
МВД призывает граждан соблюдать меры безопасности при эксплуатации отопительных приборов.
«Уважаемые граждане! С начала отопительного сезона в нашей стране произошли трагические события, связанные с неправильной эксплуатацией печного отопления и электрических обогревателей. В Костанайской области в одном случае погибли пять детей, в другом — четыре человека, из которых трое дети. В Акмолинской области погибло три человека, из которых двое несовершеннолетних. В городе Астане погибло четыре ребенка. В связи с этим настоятельно призываем всех граждан соблюдать меры безопасности», — обратилась старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.
В МВД рекомендуют проверить состояние печного отопления. Если обнаружите какие-либо повреждения или неисправности, примите меры по их немедленному устранению.
«Не оставляйте малолетних детей одних дома. Помните, что дети не всегда могут правильно оценить опасность и не способны справиться с возникающими проблемами. Не оставляйте включенные электрические обогреватели без присмотра. Даже кратковременное оставление электрооборудования без контроля может стать причиной возгорания. Просим вас с ответственностью подходить к использованию отопительных приборов и обеспечению безопасности в вашем доме. Берегите себя и своих близких!» - говорится в сообщении.